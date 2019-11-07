Панинский р-н, , 16:55 — REGNUM Реализация крупного проекта в сфере животноводства стартовала в Панинском районе Воронежской области. Об этом губернатору Александру Гусеву на встрече 7 ноября доложил глава района Николай Щеглов, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

На встрече Николай Щеглов сообщил главе региона о планах развития района на 2020 год, рассказал о проблемных темах. В том числе обсуждался вопрос о перспективе строительства в Панино стадиона. Александр Гусев поручил рассмотреть возможность включения объекта в областную адресную инвестиционную программу.

Также Николай Щеглов рассказал, что в районе началось строительство первой очереди комплекса по производству комбикормов и куриного яйца ООО «Светлая Слобода». В рамках реализации проекта планируется возвести комплекс по приемке, очистке и сушке зерна, комбикормовый завод производительностью 30 тонн в час, а также и три птицефабрики, каждая из которых будет производить по 200 млн яиц в год. Реализация проекта позволит создать в районе 400 рабочих мест.