Москва, , 16:48 — REGNUM Депутаты комитета Госдумы по финрынку в проекте постановления по вопросам основных направлениях государственной денежно-кредитной политики в 2020—2022 годах рекомендовал Центробанку объяснять свои действия более понятными для граждан словами, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Речь идет о проекте постановления, который Госдума планирует рассмотреть по итогам представления основных направлений денежно-кредитной политики на пленарном заседании 20 ноября. Так, отмечают депутаты, основные положения документа понятны и интересны специалистам, которые занимаются вопросами монетарного регулирования экономики.

«Однако в целях повышения финансовой грамотности населения целесообразно продолжить разработку пояснений и дополнительных материалов к документу, где были бы прописаны более понятными для населения словами те действия, которые предпринимает Банк России в области обеспечения ценовой и финансовой стабильности, реального экономического роста», — отмечается в проекте постановления.