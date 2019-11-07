Москва, , 16:41 — REGNUM Объем международных резервов по состоянию на 1 ноября составил $542,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 25 октября международные резервы страны составляли $539,9 млрд. Таким образом за неделю показатель вырос на $3 млрд, или на 0,6%.

Следует отметить, что в последний раз объём международных резервов России превышал $540 млрд в сентябре 2011 года.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

По данным ЦБ на начало октября, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $412,51 млрд, специальные права заимствования — $6,62 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,95 млрд, монетарное золото — $107,85 млрд.