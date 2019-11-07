Москва, , 16:38 — REGNUM Российская экономика стагнирует из-за слабого спроса, и это прямой результат того, что правительство страны уже много лет выполняет рекомендации МВФ и Всемирного банка, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он рассказал 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ноябрьский обзор перспектив развития стран Европы, опубликованный МВФ, в котором сказано, что слабый внутренний спрос — это одна из причин невысоких темпов экономического роста РФ.

Как пояснил Комолов, российская экономическая политика укладывается в неолиберальные концепции, так называемый Вашингтонский консенсус, в рамках которого предполагается поддержание профицита госбюджета, не приветствуются большие социальные расходы бюджета и поощряются либерализация и приватизация. Таковы, по словам экономиста, требования Всемирного банка и МВФ, которые выражают интересы США, так как именно Америка — господствующая сила в МВФ. Все ключевые решения принимаются США и её сателлитами, поскольку у США самая большая доля в МВФ.

«Естественно, всё это выгодно американским корпорациям. Такого рода политика ослабляет конкурентов США в менее развитых странах и позволяет западным компаниям захватывать национальные рынки, — подчеркнул Комолов. — А в силу того, что в рамках такого подхода предполагается, что государство будет снижать активность в деле регулирования национальной экономики (стимулируя спрос и инвестиции), исправить ситуацию становится невозможно. В итоге мы накопили большие неизрасходованные бюджетные запасы (около 14 трлн рублей), которые не тратят на стимулирование экономики. Расходы на образование и здравоохранение стагнируют, в реальном выражении они почти не растут».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным МВФ, рост экономики РФ продолжает оставаться скромным, отражая ослабление внутреннего спроса, в частности вялые инвестиции.

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