Москва, 7 ноября 2019, 16:38 — REGNUM Российская экономика стагнирует из-за слабого спроса, и это прямой результат того, что правительство страны уже много лет выполняет рекомендации МВФ и Всемирного банка, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он рассказал 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ноябрьский обзор перспектив развития стран Европы, опубликованный МВФ, в котором сказано, что слабый внутренний спрос — это одна из причин невысоких темпов экономического роста РФ.
Как пояснил Комолов, российская экономическая политика укладывается в неолиберальные концепции, так называемый Вашингтонский консенсус, в рамках которого предполагается поддержание профицита госбюджета, не приветствуются большие социальные расходы бюджета и поощряются либерализация и приватизация. Таковы, по словам экономиста, требования Всемирного банка и МВФ, которые выражают интересы США, так как именно Америка — господствующая сила в МВФ. Все ключевые решения принимаются США и её сателлитами, поскольку у США самая большая доля в МВФ.
Напомним, как сообщалось ранее, по данным МВФ, рост экономики РФ продолжает оставаться скромным, отражая ослабление внутреннего спроса, в частности вялые инвестиции.
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