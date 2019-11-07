Москва, , 16:17 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю с 29 октября по 5 ноября выросли в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция с начала ноября, по оценке ведомства, составила 0,1%, за период с начала года — 2,4%.

За последнюю неделю гречневая крупа подорожала на 2,8%, куриные яйца — на 1,2%, молоко — на 0,4%, сычужные сыры — на 0,3%, мороженая рыба, сметану и карамель — на 0,2%.

Одновременно с этим сахар-песок стал дешевле на 2,0%, пшено — на 1,3%, мясо кур — на 0,5%, свинина и хлеб ржаной — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1%, в том числе помидоры подорожали на 8,0%, огурцы — на 5,6%. В то же время морковь стала дешевле на 1,1%, белокочанная капуста и яблоки — на 0,6%, репчатый лук — на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин за неделю, по данным Росстата, в среднем не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,8%.