Киев, , 16:16 — REGNUM Позиция Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины является «экономическим геноцидом» и откровенным издевательством над украинской экономикой.

Об этом на брифинге сегодня, 7 ноября, заявил заместитель министра развития экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Украина… будет поднимать эту проблему до тех пор, пока она не будет решена. Мы считаем, что это не двусторонний вопрос, это вопрос сознательного ущерба нашим экономическим отношениям с ЕС», — подчеркнул представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт Киева и Варшавы относительно квот на автоперевозки для Украины продолжается с августа.

В августе участники рынка направили обращение президенту Зеленскому, в котором отмечалось, что если раньше количества выданных разрешений хватало на 9−10 месяцев, то сейчас они исчерпаны практически за полгода. Соответственно, украинские компании сталкиваются с серьезной нехваткой авторизованного транспорта для проведения внешнеторговых операций со странами Евросоюза.

30 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что польских разрешений на автоперевозки осталось очень мало — примерно на две недели работы — а также заявил о контрмерах, если Польша в ходе переговоров откажется увеличить квоту.

22 октября Гончарук провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, подчеркнув, что недостаток разрешений на осуществление Украиной международных грузовых автомобильных перевозок создает проблемы для тысяч украинцев, а также является фактором искусственного ограничения развития двусторонних торговых отношений.

Украинская сторона информировала Польшу, что потребность украинских перевозчиков в польских разрешениях на автоперевозки составляет не менее 200 тыс. разрешений в год, но 25 октября сторонам удалось договориться, что в нынешнем году Польша выделит дополнительно всего лишь 5 тыс. разрешений.