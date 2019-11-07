Москва, , 16:15 — REGNUM Законопроект о возможности грузоперевозчиков добровольно страховать перевозимый груз Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Сегодня закон допускает страхование риска ответственности за нарушение договора в исключительных случаях. При этом ни один закон сегодня не подразумевает страхование ответственности перевозчика и экспедитора, как объяснил журналистам депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский.

«Несмотря на это, грузоотправитель всё равно требует от перевозчиков страховать собственную ответственность. Но в судебной практике такие договоры чаще всего признаются недействительными», — отметил Синяговский.

При этом, отмечает он, что в законопроекте используется формулировка «вправе», то есть перевозчиков и экспедиторов ни к чему не принуждают. В связи с этим авторы законопроекта предложили ввести добровольную систему страхования грузов в РФ, чтобы обеспечить их сохранность.

Между тем, в ходе пленарного заседания, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила провести дополнительную дискуссию по этому вопросу.

«Вопрос, который нужно актуализировать, — каким образом будет защищена сторона по договору, которая заказывает поставку и перевозку? Все замечательно, вы своим предложением снимаете фактически ответственность с перевозчика, а предлагаете потом субъекту или хозяйственной деятельности, или гражданину потерять все имущество и еще всю оставшуюся жизнь ходить доказывать перед страховой компанией что-то», — заявила Яровая.

Между тем, как отметил в ходе пленарного заседания член комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Сергей Иванов (ЛДПР), потребителям от этих нововведений будет «ни холодно, ни жарко», так как грузоперевозчики получат право добровольно страховать перевозимые грузы и граждане от этих нововведений не пострадают.

В итоге, большинство депутатов поддержали принятие законопроекта в первом чтении.