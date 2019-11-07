Тула, , 16:14 — REGNUM Территориальная схема обращения с отходами Тульской области признана одной из лучших в России. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, к такому выводу пришёл Российский экологический оператор (РЭО) по итогам анализа территориальных схем обращения с отходами во всех 85 регионах страны. Также в число лучших попали Ярославская и Липецкая области.

Территориальная схема является основным документом, регулирующим работу отрасли обращения с отходами в регионе. Схему Тульской области Российский экологический оператор признал одной из лучших в стране и соответствующей всем требованиям.

В схеме описаны объекты обращения с отходами, определены оптимальные, экономически обоснованные направления транспортировки отходов, представлена информация об объектах, являющихся источниками образования ТКО, а также перспективы развития инфраструктуры. Мероприятия, которые предусмотрены документом, позволили постепенно перевести регион на новую систему обращения с ТКО, определить направления развития инфраструктуры обращения с ТКО, включая поэтапный переход на раздельное накопление ТКО, а также — позволят достичь показателей национального проекта «Экология». В регионе уже сократилось количество несанкционированных свалок.

В 2018 году в регионе были приняты Правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, а также требования к составу и содержанию таких схем. Региональное министерство экологии и природных ресурсов скорректировало территориальную схему, разработало ее электронную модель.

Как подчеркнули в управлении пресс-службы облправительства, прогнозные значения целевых показателей по ТКО в Тульской области подтверждены данными мощностей действующих и перспективных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, а также технологическими решениями таких объектов и были рассчитаны с учетом сроков ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры, вывода существующих, доли отбираемых вторичных материальных ресурсов и динамики численности жителей. Значения целевых показателей, рассчитанных в территориальной схеме, достижимы на практике и в целом соответствуют значениям федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».