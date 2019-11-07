Омск, , 16:05 — REGNUM Публичное акционерное общество «КамАЗ» планирует запустить в Кустанайской области Казахстана производство редукторов. Об этом 7 ноября заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов на XVI межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана.

«Порядка 89 тыс. комплектов мы планируем поставлять на основные предприятия КамАЗа», — сказал министр. Кроме того, в республике планируется запустить совместный проект с КамАЗом — это литейное производство, отметил Атамкулов.

По его словам, мощность производства в Кустанае будет увеличена до 180 тыс. редукторов. Планируется также создать инженерный центр КамАЗа и предприятие по производству спецтехники на шасси КамАЗа.

В Алма-Ате будет открыт завод Hyundai мелкоузловой сборки. Кроме того, на базе АО «Авиаремонтный завод № 405» планируется сборка вертолетов МИ-171, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске проходит XVI межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. 7 ноября министр экономики и бюджетного планирования Бахыт Султанов сказал, что в рамках одного дня форума заключено соглашений на сумму 2,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр экономики Казахстана назвал причины снижения экспорта в Россию