Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM Сокращать штат на заводе «Тагмет» (Ростовская область) не планируется. Об этом сообщил сити-менеджер Таганрога Андрей Лисицкий.

По его информации, предприятие вдвое сократило список вакансий.

«Предложенные условия оказались для Таганрога со средней зарплатой по городу в 31 тыс. рублей не слишком привлекательными, просто не нашлось желающих работать на заводе», — цитирует 1rnd.ru главу муниципалитета.

ИА REGNUM ранее сообщало, что информация о массовых увольнениях на таганрогском предприятии появилась в социальных сетях.

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