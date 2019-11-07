Москва, , 15:56 — REGNUM Нефтяные цены пытаются расти на фоне заявлений министра коммерции КНР касательно торговых соглашений с США. По его словам, стороны договорились о постепенной отмене уже введенных пошлин в рамках подготовки к заключению полномасштабной сделки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Бочки с нефтью IFPRI -IMAGES

«Если Вашингтон подтвердит данную информацию, то можно рассчитывать на скорое появление полноценного плана по деэскалации конфликта, который стал причиной переживаний за будущее мировой экономики.

Тем не менее, время и место возможного подписания промежуточной сделки все еще остается под вопросом. Лидеры США и КНР должны были встретиться на саммите АТЭС в Чили, однако, он был отменен из-за беспорядков.

Основным сдерживающим фактором является повышение запасов сырья в США. Согласно минэнерго США страны объемы нефти в хранилищах выросли на 7,9 млн баррелей при прогнозе в 1,5 млн баррелей.

Кроме того, Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил о том, что члены-ОПЕК не собираются дополнительно сокращать активность и ограничатся призывами к выполнению ранее взятых на себя обязательств. Все это способно привести к увеличению излишка сырья на рынке.

Таким образом, текущее ралли нефти имеет ограниченный потенциал. Вероятнее всего, котировки продолжат движение вблизи отметки в $63,40 за баррель в ожидании конкретики по переговорам США и КНР», — считает эксперт.