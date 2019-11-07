Омск, , 16:11 — REGNUM Создание в России благоприятного климата для инвестиций является приоритетом для развития экономики страны. Об этом 7 ноября заявил журналистам в Омске пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас очень важно всемерно способствовать формированию и укреплению инвестиционного климата в стране для экономического развития, это является приоритетом», — сказал Песков.

Кроме этого, он уточнил, что в связи с этим в настоящее время приветствуются любые шаги, способствующие укреплению благоприятного климата инвестиций в России.

Также пресс-секретарь президента России заявил, в ответ на вопрос о том, как Кремль относится к решению Верховного суда РФ не вводить в постановление пленума формулировку, отменяющую срок давности по налоговым преступлениям, что он не намерен давать свои комментарии по решению суда.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее» заявил, что избыточные требования, мешающие инвесторам вкладывать средства в различных регионах России, будут полностью отменены к 2021 году.

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