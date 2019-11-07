Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM Несвоевременная уборка опавшей листвы и порубочных остатков в Ростовской области приводит к наложению штрафов, общая сумма которых составила 1,4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в административной инспекции региона.

Согласно требованиям правил благоустройства, опавшую листву необходимо убирать в течение трёх суток. В ходе инспекции за нарушение сроков было составлено 117 административных протоколов. В списке оказались предприятия, управляющие компании и образовательные учреждения.

Напомним, за нарушение срока уборки листвы гражданам грозит штраф до 4,5 тыс. рублей, должностным лицам — до 45 тыс. рублей, юридическим лицам — до 100 тыс. рублей.