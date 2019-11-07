Ставрополь, , 15:53 — REGNUM Ставропольский край расширяет зону экспорта несырьевой продукции предприятий региона. С осени 2019 года Ставрополье начало поставки мяса птицы на Мальдивские острова, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе краевого правительства.

Отмечается, что за текущий год новыми партнерами региона по экспорту продукции промышленности и переработки сельхозпродукции также стали Гватемала, Куба, Кипр, Мьянма, Парагвай, Перу, Сальвадор, Того, Уганда и Уругвай.

Больше всего несырьевой продукции предприятий Ставрополья отгружается в страны СНГ, Ближнего Востока и Африки, а также Азиатско-Тихоокеанского региона. За первые восемь месяцев этого года более чем на 769% выросли поставки в Сербию, на 664% — в Мексику, на 146% — в Саудовскую Аравию и т. д.

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Как сообщало ИА REGNUM, за январь-август текущего года Ставрополье нарастило экспорт несырьевой продукции на 5,8%. Доход от данной категории экспорта за этот период, по информации торгово-промышленной палаты региона, составил почти 788 млн рублей.