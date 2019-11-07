Москва, , 15:48 — REGNUM По итогам октября 2019 года на российском авторынке было продано 9 253 автомобиля немецкого бренда Volkswagen, что на 6% меньше, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В целом за период с января по октябрь 2019 года реализация немецкой компании выросла на 1%, до 85 439 экземпляров., сообщает пресс-служба немецкой марки.

В модельном рейтинге Volkswagen на российском рынке лидирует седан Polo. За месяц его приобрели 4702 автолюбителя (-12%). Однако автолюбители в России все чаще стали отдавать предпочтение внедорожной линейки Volkswagen. Так, в октябре в России было куплено 3 704 машины Tiguan, что на 12% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, за отчетный период было продано 498 внедорожников Touareg стали 498 клиентов, самую большую модель компании, внедорожник Teramont, выбрал 241 автолюбитель (+3%).

Напомним, Volkswagen Polo занял первое место в рейтинге седанов с самым экономичным расходом топлива в России.

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