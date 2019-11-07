Таганрог, Ростовская область, , 15:43 — REGNUM На Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева (Ростовская область) сократят обслуживающий персонал. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

Таганрогский сити-менеджер подтвердил, что работы лишатся 30% сотрудников. Однако они числятся в штате в качестве управленческого и обслуживающего персонала. Всего работы лишатся почти 800 человек, пишет портал 1 rnd.ru.

ИА REGNUM напоминает, что ранее появилась неофициальная информация о том, что под сокращения на ТАНКТ имени Бериева попадут 1,5 тыс. рабочих.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области могут уволить треть рабочих таганрогского авиазавода