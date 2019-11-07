Лондон, , 15:40 — REGNUM Решение о сохранении базовой ставки на уровне 0,75% вновь приняли на своем заседании представители Банка Англии. Это следует из опубликованного 7 ноября пресс-релиза регулятора.

Также представители Банка Англии приняли решение о выкупе активов на рынке на сумму 435 миллиардов фунтов стерлингов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики заявила, что Центробанк отмечает возможность перехода к более мягкой денежно-кредитной политике в ближайшие годы.