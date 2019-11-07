Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM В Ростовской области за последние десять лет из аварийного жилья переехали в благоустроенные дома 12,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Иван Владимиров. Переезд выселенной семьи

«За почти десять предыдущих лет в регионе переселено 12,5 тысячи человек, это очень хороший показатель. Только началась реализация проекта, но область семь раз его уже перевыполнила и идет хорошими темпами», — подчеркнул глава Фонда ЖКХ Константин Цицин.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область намерена досрочно реализовать программу по расселению аварийного жилья. В настоящее время на Дону в этом нуждаются более 14 тыс. человек.

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