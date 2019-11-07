Курган, , 15:27 — REGNUM В Курганской области потребительские цены на товары с начала 2019 года выросли на 2,3%, на услуги — на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в отчёте за январь-сентябрь департамента экономического развития региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Департамент экономического развития Курганской области

При этом цены на продукцию производителей промышленных товаров с начала года выросли на 6,4%, сельского хозяйства на 11,6%. Индекс тарифов на грузовые перевозки составил 1,1%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Зауралье выросла на 4% и составила 3896 рублей. Между тем данный показатель ниже общероссийского на 4%.