Таганрог, Ростовская область, , 15:22 — REGNUM В Ростовской области могут лишиться работы сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Под сокращение, по предварительным данным, попадёт 30% персонала.

«По нашим сведениям, за воротами ТАНТК имени Бериева могут оказаться около 1,5 тыс. человек», — сообщает telegram-канал «ИнформБюро-ЮФО».

ИА REGNUM отмечает, что таганрогский авиазавод является крупным авиастроительным центром Объединённой авиастроительной корпорации на юге России. Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов авиатехники, серийным производством летательных аппаратов, ремонтом и модификацией существующих образцов авиатехники.