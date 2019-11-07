Москва, , 15:19 — REGNUM Сбербанк планирует закрыть сделку с Mail.ru Group по созданию совместного предприятия до 2020 года, заявил 7 ноября первый зампредседателя кредитного учреждения Лев Хасис.

«Мы всю эту информацию (о сделке) подавали (регулятору), как только появится новая, мы сразу сообщим, — сказал журналистам Хасис. — Собираемся до Нового года сделку закрыть».

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей. Участие в компании будет распределено между партнерами в соотношении 50 на 50%.

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