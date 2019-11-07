Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM Ростовская область и Фонд содействия реформированию ЖКХ заключили соглашение, согласно которому регион в 2019—2021 годах получит 1,639 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Сегодняшнее соглашение — это продолжение программы. Очередной реестр контрактов по закупке квартир поступил к нам, мы его одобрили. Мы надеемся, что 8,2 тыс. человек область сможет переселить досрочно — не за пять лет, а за три года», — подчеркнул глава Фонда ЖКХ Константин Цицин.

В настоящее время на Дону в переселении из аварийного фонда нуждаются более 14 тыс. человек, которые проживают в 779 ветхих домах.

В 2019 году справят новоселье 1 тыс. 993 человека, проживающие ранее в 112 аварийных домах.