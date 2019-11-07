7 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Раз отменить «Третий энергопакет» в целом невозможно, надо изменить его смысл на уровне юридических технических определений. В связи с чем депутаты от правящей коалиции партий Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вынесли на обсуждение любопытный законопроект

Александр Запольскис, , 15:43 — REGNUM Уже давно не секрет, что принятый в 2009 году Еврокомиссией так называемый «Третий энергопакет» являлся циничной попыткой захвата энергетического рынка Европы американскими газовыми компаниями. Под видом расширения либерализации газового и электрического рынков господствовавшие тогда в мире глобалисты попытались переписать правила игры на рынке в свою пользу. Для этого требовалось любой ценой остановить экспансию дешевых поставок российского газа, конкурировать с которым по цене Соединенные Штаты не могут.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако на практике скрыть истинные мотивы не получилось. Более того, результат оказался сопряжен с массой естественных негативных побочных эффектов. Якобы свободный рынок стал сильно раскачивать цены, доводя их сезонный разброс практически до двух раз. Летний минимум за миллион британских тепловых единиц (МБТЕ) опускается ниже 6,5 доллара, с обрушением в отдельные дни даже до отрицательных значений. Тогда как в период максимального спроса зимой цена взлетает почти до 14 долларов.

Теоретически считается, что потребитель может запасаться дешевым газом летом, докупая зимой лишь небольшие объемы, если погода окажется слишком холодной. Но на практике выяснилось, что ГТС Евросоюза не обладает достаточными емкостями для оперативного хранения достаточно больших объемов. Кроме того, само хранение стоит столь дорого, что в целом на круг съедает всю достигнутую экономию.

Северный поток 2 Gazprom.ru

Таким образом, даже на уровне общих рассуждений принятые в ЕС правила интересны только отдельным спекулянтам и сильно подрывают бизнес ведущих промышленных потребителей газа.

В первую очередь неудобства, а если говорить прямо — вообще убытки, несут немецкие корпорации, занимающие в Европе основную долю газового рынка. Они недовольны необходимостью соблюдать принятый всеобщий закон, но не могут отменить его официально.

Тому препятствует как закулисное американское политическое давление, так и сформированное глобалистами общественное мнение, выступающее против угрозы российской экономической экспансии. В результате сложилась классическая ситуация про то, куда поставить запятую в предложении «не делать нельзя делать», решить которую Германия пытается с помощью элементарного бюрократического саботажа.

Раз отменить «Третий энергопакет» в целом невозможно, надо изменить его смысл на уровне юридических технических определений. В связи с чем депутаты от правящей коалиции партий «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вынесли на обсуждение любопытный законопроект.

Согласно ему сам «Третий энергопакет» остается неизменным. Компания — оператор «СП-2», конечно же, должна стать независимой от Газпрома, и половина мощности трубы обязана резервироваться под возможные заявки альтернативных поставщиков, пусть даже отсутствующих даже в теории. Однако при этом любой закон не может и не должен иметь обратной силы.

Северный Поток-2 Gazprom.ru

Идея заключается в следующем. «Третий энергопакет» был принят после того, как германские инвесторы утвердили проект «второго Северного потока» и вложили в него 2 млрд евро. Таким образом, датой реализации проекта следует считать не день 23 мая 2019 года, когда документ ЕС официально вступил в юридическую силу, а день принятия инвесторами решения о перечислении денег, то есть задолго до мая 2019 г. Что автоматически выводит «СП-2» из-под действия ограничивающих норм.

Что из этого выйдет — пока говорить рано. Слушания по инициативе должны состояться в ближайшие недели. Первое голосование в бундестаге — в ближайшие дни. Но уже понятно, что даже в случае успеха Германия на абсолютное лидерство в Европе, тем более на ключевого интегратора Евросоюза, не тянет.

Берлину откровенно недостает решительности для публичного отказа от глобалистской модели мировосприятия и занятия места публичного лидера, способного модернизировать ЕС в соответствии с внешними и внутренними вызовами текущего момента.

Хотя «Третий энергопакет» они, скорее всего, в должной степени подвинут. Терять вложенные в проект «СП-2» большие деньги откровенно не хочется. Однако добиться успеха немцы могут только через такой вот юридический саботаж.