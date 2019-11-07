Ставрополь, , 15:13 — REGNUM Ставропольский край за восемь месяцев 2019 года нарастил экспорт несырьевой продукции на 5,8%. Доход от этой категории экспорта в январе-августе достиг 787,7 млн долларов, что составляет 99,1% от всего объема экспортного дохода предприятий региона, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе правительства края.

Наибольший рост доходов продемонстрировал несырьевой экспорт цифровой, видео‑ и телеаппаратуры (темп роста 832,7%), сахара (рост 545,6%), баранины (рост 321,7%), ациклических углеводородов (рост 314,1%), жмыха и шрота (рост около 191%).

Высокие показатели роста отгруженной продукции также у производителей азотных и смешанных удобрений (с совокупным ростом доходов более 100 млн долларов), мяса и субпродуктов птицы, парфюмерии и косметики. Практически на треть выросли доходы от экспорта стеклотары, пшеницы и муки.

Президент торгово-промышленной палаты Ставрополья Борис Оболенец отметил, что край демонстрирует резкий рост несырьевого экспорта на фоне спада этого показателя в ряде соседних регионов. По его мнению, это свидетельствует о том, что в крае хорошо налажена работа по формированию благоприятного инвестиционного климата.

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