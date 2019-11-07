Киев, , 15:02 — REGNUM «Нафтогазу Украины» выделили на закупку газа в Европе €120 млн. Об этом передает пресс-служба газовой корпорации.

В сообщении говорится, что средства на закупку голубого топлива выделяет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Данная сумма была привлечена ЕБРР в результате размещения еврооблигаций.

Также в пресс-релизе корпорации приводится перечень компаний, которые смогут поставлять газ Украине. Отмечается, что он был согласован с Европейским банком, выделившим деньги. Отбор прошли 11 компаний из Франции, Чехии, Германии, Швейцарии и Великобритании.

Напомним, ранее эксперт сообщил, что в Европе могут отказаться поставлять газ Украине, в случае его дефицита.