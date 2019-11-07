Москва, , 14:52 — REGNUM Японская автокомпания Suzuki в октябре 2019 года увеличила продажи в России на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Всего в октябре дилеры Suzuki в России продали 869 машин. По итогам же трёх кварталов текущего года Suzuki в стране реализовала 5603 автомобиля. Это на 20% больше, чем год назад.

Наиболее продаваемой моделью марки Suzuki в России за отчётный период стал кроссовер Vitara. Его купило 588 автолюбителей — на 40% больше, чем в октябре 2018 года.

На втором месте расположился кроссовер Suzuki SX4. За месяц его приобрели 203 покупателя, что также на 40% больше результата прошлого года. Тройку лидеров замыкает внедорожник Suzuki Jimny последнего поколения. За месяц его продали в количестве 78 единиц, что на 42% выше прошлогоднего уровня.

Напомним, в сентябре 2019 года в России было реализовано 813 автомобилей компании Suzuki. Это на треть (31%) больше, чем в сентябре прошлого года.

Всего за девять месяцев текущего года реализация моделей японской компании составила 4734 автомобиля — на 17% больше, чем в 2018 году.

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