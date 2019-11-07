Варшава, , 14:45 — REGNUM Доступность жилья в Польше будет на среднеевропейском уровне. Об этом, как передает новостное агентство PAP, заявил министр финансов, инвестиций и развития Польши Ежи Квечиньский на пресс-конференции министерства 7 ноября.

«К 2030 г. мы должны достигнуть среднего по Европейскому союзу уровня в плане доступности жилья для людей: на 1000 жителей должно будет приходиться 435 единиц жилья», — сказал он.

Министр добавил, что в 2014 г. количество жилья на 1000 жителей равнялось 363, а уже в 2018 г оно перевалило за 380 единиц.

По его словам, в 2015 г. строилось в Польше 147 тыс. единиц жилья. В этом году это число должно вырасти до 200 тыс.