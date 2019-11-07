Москва, , 14:43 — REGNUM Национальные проекты, которые могли бы оживать в России спрос, пока пробуксовывают, считает уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что малый и средний бизнес в РФ приблизились к стадии стагнации.

«Малый и средний бизнес очень сильно зависят от спроса конечных потребителей, — сказал Титов. — А спрос который год сокращается вслед за падением доходов населения. Намёки на изменение денежно-кредитной политики государства есть, но в реальные масштабные действия они ещё не преобразовались. Реализация нацпроектов способна оживить спрос, но и они пока пробуксовывают».

По мнению Титова, информация о стагнации малого и среднего бизнеса — хороший повод ещё раз порассуждать, стоит ли так резко и бескомпромиссно отменять ЕНВД (единый налог на вменённый доход), как это сейчас запланировано, с 1 января 2021 года. Как полагает бизнес-омбудсмен, с формальной точки зрения нынешние плательщики ЕНВД вполне могут перейти на упрощённую систему налогообложения, но по факту это неминуемо повлечёт рост их затрат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что говорит об остановке роста их деловой активности. Эту информацию распространило РБК со ссылкой на исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research.

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