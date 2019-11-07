Москва, , 14:46 — REGNUM По итогам октября 2019 года на российском авторынке было реализовано на 5,2% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 7 ноября сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего в октябре 2019 года было в России было продано 152 057 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

«Продажи в октябре оказались ниже прошлогодних на 5,2%, что закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017—2018 гг. Конечно, это не то направление, которое хотят видеть индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Напомним, в сентябре 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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