Москва, , 14:39 — REGNUM Ситуация в районе нефтяных месторождений непростая в Сирии. С одной стороны, ни Дамаск, ни Анкара не заинтересованы в том, чтобы доходы от добычи нефти в данном регионе перепадали курдским соединениям. С другой, ни те, ни другие не готовы идти на прямое военное столкновение с США, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление Госдепа США.

«В свете того, что американцы оставили своих союзников курдов без поддержки, сейчас можно попытаться именно руками курдов, играя на противоречиях среди их лидеров, заставить американцев уйти.

Но при таком сценарии нет гарантии, что нефть, опять же, не окажется в руках курдских формирований.

Впрочем, это не означает, что у Сирии, Турции и России нет способов сделать контроль над этой нефтью невыгодным для США.

Во-первых, можно снова блокировать возможности для вывоза нефти из этого района действиями авиации или аэромобильных досмотровых групп.

Оставить лишь один канал поставок — через территорию, подконтрольную Дамаску. Тогда в качестве единственного покупателя Сирия сможет диктовать свою цену.

Во-вторых, как показали недавние события в Саудовской Аравии, удары беспилотников могут быть достаточно анонимными и недорогими, чтобы парализовать добычу в регионе», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп не давал Госдепартаменту США указаний относительно нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Добычу там ведут местные власти, заявил на брифинге высокопоставленный представитель этого ведомства.

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