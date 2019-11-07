Кампала, , 14:42 — REGNUM Уганда начнет модернизировать свою железнодорожную сеть в этом месяце, чтобы увеличить объем перевозок, несмотря на то, что страна не смогла получить кредит у Китая для финансирования строительства новой линии стандартной колеи. Об этом в среду, 6 ноября, информационному агентству Reuters сообщил высокопоставленный железнодорожный чиновник.

Реконструкция будет проводиться поэтапно в течение нескольких лет и обойдется не менее чем в $267 млн, сообщил агентству Reuters управляющий директор Государственной угандийской железнодорожной корпорации Чарльз Катееба.

По его словам, на проведение работ Европейский союз выделил грант в размере 21,5 миллионов евро, а Железнодорожная корпорация Уганды в настоящее время ведет переговоры с международными кредиторами об остальной сумме.

Как передают журналисты агентства, бывшая метрополия Уганды, Великобритания, построила железнодорожную сеть протяженностью 1266 км столетие назад, главным образом для перевозки меди и других товаров. Но сеть пришла в упадок в годы политических потрясений и экономической нестабильности, сообщают журналисты.

«Из-за отсутствия технического обслуживания на протяжении многих лет, большая часть сети в настоящее время не используется, — сказал Катееба. — Мы заменим некоторые участки, которые были либо удалены вандалами, либо сильно изношены».

Французская фирма Sogea-Satom возьмет на себя работы, которые включают в себя установку балласта пород на участках, повторную укладку путей, выравнивание участков и ремонт около 500 грузовых вагонов, передает Reuters.