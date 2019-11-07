Москва, , 14:39 — REGNUM Количество зарубежных туристов, которые посетили Россию с января по сентябрь текущего года, выросло на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 4,3 млн человек. Об этом 7 ноября говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно приводимым АТОР данным пограничной службы ФСБ РФ, всего в страну въехало около 25,7 млн иностранных граждан, что на 0,75% больше, чем в прошлом году на это же время.

Указывается, что больше всего их приехало с Украины — 6,7 млн человек, однако количество въезжающих оттуда продолжает сокращаться (-7,14%). На втором месте — Казахстан (3,3 млн человек, +1,13%) и Узбекистан (2,1 млн человек, +12,4%).

При этом, по данным АТОР, большинство иностранных граждан прибывает в Россию для ведения личного бизнеса, работы, допинга и других целей. Туристы же в основном прибывают из Китая (1,3 млн человек за девять месяцев 2019 года +21%), Германии (464,6 тыс. человек, +17,1%) и Республики Корея (341,4 тыс. человек, +23,4%).

Кроме этого, сообщается, что выросло число туристов в Россию из США (222,8 тыс. человек, +4,3%) и Израиля (222,8 тыс. человек, +4,3%). Также в лучшую десятку стран по числу прибывающих в Россию туристов вошли Италия (135 тыс. человек, +26,7%), Франция (129,5 тыс., +36,5%), Великобритания (120 тыс., +5,2%), Испания (103 тыс., +32,5%) и Япония (67,4 тыс., +33%).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рейтинге аналитического агентства «ТурСтат» самым лучшим горнолыжным курортом России для открытия горнолыжного сезона 2019−2020 гг. стал курорт «Шерегеш» в Таштагольском районе Кемеровской области.