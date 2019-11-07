Киев, , 14:33 — REGNUM Украина завершила модернизацию газоизмерительной станции (ГЗВ) «Гребеники» на границе с Молдавией, что дает теперь Киеву возможность «реверсной Трансбалканской транспортировки газа».

Об этом сегодня, 7 ноября, сообщила пресс-служба компании-оператора ГТС Украины «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник уточняет, что проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн кубометров топлива в сутки в аверсном режиме и 4 млн кубометров в сутки в реверсном режиме из Молдавии.

Подчеркивается, что работы выполнены в соответствии с меморандумом о сотрудничестве с операторами ГТС Болгарии, Румынии и Греции, который предусматривает обеспечение транспортировки газа через Трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении по территории этих стран на Украину и в Молдавию.

Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС «Молдовагаз», подписав соответствующий акт.

«Модификация объекта позволит подготовиться к прохождению зимы 2019/2020, в частности, в случае прекращения транзита газа из РФ — диверсифицировать потоки импорта газа в Украину», — пояснили в «Укртрансгазе».

ИА REGNUM напоминает, что в августе этого года Украина и Молдавия договорились о реверсе газа из Румынии, для чего была необходима модернизация приграничных газоизмерительных станций «Гребеники» и «Каушаны». Предполагаемые объемы импорта — 1,5 млрд кубометров газа в год, на постоянной основе поставки должны начать с 1 января 2020 года.