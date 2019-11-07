Варшава, , 14:32 — REGNUM По сообщению министерства предпринимательства и технологии Польши от 7 ноября, прирост польского экспорта уже много лет значительно превышает темп прироста мирового экспорта. Такая динамика роста связана, в частности, с постепенным ростом глобализации и интеграции Польши в мировую экономику.

Как сообщает информационное агентство PAP, министерство информирует в коммюнике, что за период 2010—2018 гг. совокупная продажа польских товаров и услуг за границей в долларовом выражении выросла на 70 процентов, а в мировом масштабе доля польского экспорта выросла на 33 процента. По сути, в 2018 г. доля польского экспорта в совокупном мировом составила 1,3 процента — на 0,3 процентного пункта выше, чем в 2010 г.

По оценке министерства, такой динамичный рост был связан, в частности, с тем, что Польша, пользуясь ростом глобализации мировой экономики, активно включается в международные товарные цепочки, а польские фирмы реализуют заграницей конкурентоспособную продукцию.