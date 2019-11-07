Москва, , 14:30 — REGNUM Несырьевой экспорт превращается в один из главных источников экономического роста в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее».

«(Одним из столпов) экономического роста должен стать экспорт. В первую очередь несырьевой экспорт. Почему это важно? Потому что когда компания начинает инвестировать, компания так или иначе вынуждены конкурировать на глобальном рынке. Фактор конкуренции способен дать достаточный толчок для развития компаний, дать вклад в рост экономики», — заявил Полевой.

В течение последних трёх-четырёх лет «несырьевой экспорт товаров и услуг рос темпами 5−6% в год, существенно превышая темпы роста экономики», отметил он.

«Этот фактор уже работал, и нужно сделать всё, чтобы этот фактор продолжал давать свой вклад», — указал Полевой.

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