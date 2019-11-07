Москва, , 14:29 — REGNUM У России нет иного эффективного сценария развития экономики, кроме наращивания доли инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее».

«Базой с точки зрения предположения выхода на более высокие темпы роста является увеличение инвестиционной составляющей, доведение доли инвестиций в основной капитал до 25% ВВП. Это важно, потому что один из основных вызовов перед российской экономикой — это демографическая ситуация», — заявил Полевой.

«Негативный вклад демографии можно преодолеть только посредством дополнительных инвестиций как фактора экономического роста, так и необходимого условия для роста производительности труда», — подчеркнул он.

При этом он отметил, что без привлечения частного капитала добиться темпов инвестиций будет невозможно. Это отражено и в структуре финансовых источников национальных проектов: в то время как их общий бюджет составляет 26 трлн рублей, около 7,5 трлн рублей из них составляют внебюджетные источники.

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