Москва, , 14:27 — REGNUM Темпы роста российской экономики не так низки при сравнении с типичным мировым уровнем, как это может показаться на первый взгляд. Как передаёт корреспондент, об этом ИА REGNUM 7 ноября заявил главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее».

«Сейчас мы отстаём более чем в два раза. Глобальный рост 3%, в РФ менее 1,5%. Основой нацпроектов является ускорение экономического роста до 2024 года. Глобально, если мы отвлечёмся от исключительно российской тематики, то проблема ускорения экономического роста стоит перед огромным количеством стран», — заявил Полевой.

Несмотря на то, что глобальный рост — около 3%, основной вклад в этот рост создают страны, которые являются меньшими с точки зрения размера экономики и подушевого дохода, отметил он.

«Это Китай, Индия и другие азиатские страны, которые менее богаты и этим странам проще расти темпами 5−7%, которые ожидаются в ближайшие несколько лет. Если мы смотрим на крупнейшие 30 экономик мира, то 20−23 страны будут расти в ближайшие 5−6 на 1−2%. Тут Россия не сильно отличается в худшую сторону», — указал эксперт.