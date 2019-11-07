Салехард, , 14:24 — REGNUM На Ямале разрабатывают проект масштабной реконструкции аэропорта Салехарда. Об этом 7 ноября сообщил на пресс-конференции директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Аэропорт салехарда приблизят по уровню комфорта к «Кольцово» Екатеринбурга и «Рощино» Тюмени. Но при этом останется его компактность и он станет удобным для людей с ограниченными возможностями.

Максим Першиков также отметил, что в 2019 году ямальские аэропорты активно модернизируются в плане техники и оборудования. В 2020 году на трапы, автобусы, электроагрегаты будет направлено 406 млн рублей.