Ростов-на-Дону, , 14:24 — REGNUM Размер земельного сертификата, который власти намерены выдавать многодетным семьям Ростовской области вместо участков, может быть приравнен к величине материнского капитала. Это указано в проекте закона о земельных сертификатах, который направлен на рассмотрение в донской парламент. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

«Действие земельного сертификата будет распространяться на приобретение или строительство жилых помещений взамен предоставления в собственность бесплатного земельного участка. Сертификаты будут предоставляться жителям муниципальных образований, где существует дефицит земли», — говорится в сообщении.

Планируется, что выдача сертификатов на Дону стартует с 1 января 2020 года. Сертификат можно направить на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, строительство дома, внесение паевого взноса в жилищный кооператив, погашение ипотечного кредита.

ИА REGNUM напоминает, что крупные города Ростовской области не могут обеспечить многодетные семьи участками из-за острого дефицита земли. В настоящее время на Дону не хватает более 5,7 тыс. участков.

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