Киев, , 14:21 — REGNUM Принцип рыночной экономики на Украине, видимо, работает только на повышение цен, заявил 6 ноября украинский эксперт-экономист Алексей Кущ, комментируя начавшийся отопительный сезон и сопровождающий его рост тарифов на услуги ЖКХ.

Эксперт напоминает, что ранее рост тарифов на Украине власти всегда объясняли импортным ценовым паритетом по газу и девальвацией гривны.

«Сегодня цены на газ на европейском рынке находятся на 12-летнем ценовом минимуме, гривна укрепилась на 13%. Почему не слышно инвестбанкиров и «либертарианцев», которые всё время вещали об экономической целесообразности тарифов, сравнивая их с ценами на ананасы и крабы?» — иронизирует специалист.

Эксперт уточняет, что речь идет о тарифах на отопление и горячую воду — которые не только не снизились, а, вероятно, даже будут повышены, хотя сравнительно дешевый сейчас газ там составляет 60−70% себестоимости.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе пресс-марафона 10 октября президент Украины Владимир Зеленский «гарантировал», что процент от дохода семьи на уплату коммунальных тарифов должен уменьшиться. По его словам, соответствующую задачу он поставил перед кабинетом министров.

«Мы будем уменьшать этот процент. Человек никогда не будет платить 50%, 70% или, не дай бог, 80%… Но сейчас мы работаем над некоторыми вещами, чтобы вы увидели, что тарифы уменьшаются», — отметил президент, признав вместе с тем, что этот вопрос приходится постоянно обсуждать с МВФ.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя ситуацию с тарифами, заявил, что «он не Нострадамус».

«Стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался. Я не хотел бы давать прямой ответ на этот вопрос, потому что у меня его нет», — пояснил Гончарук.