Москва, , 14:20 — REGNUM В октябре 2019 года самым продаваемым новым легковым автомобилем в России стала модель Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По итогам десяти месяцев текущего года автомобиль Lada Granta тоже занимает лидирующее место по продажам.

По данным автопроизводителя, в октябре российские автолюбители приобрели 11 712 единиц данной модели. Это на 14% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

В марочном же рейтинге лидирует компания АвтоВАЗ. В октябре российский автопроизводитель продал 30 237 машин, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Вторую строчку в этом списке занимает бренд KIA. За месяц компания продала в России 20 141 автомобиль (-4%). Тройку лидеров замыкает компания Hyundai с результатом 15 827 проданных машин. Здесь показатель продаж сохранился на уровне 2018 года.

В сегменте SUV самым популярным автомобилем в октябре стал кроссовер Hyundai Creta. Его купили 6806 российских автолюбителей, что на 16% больше, чем в октябре прошлого года.

Что касается иностранного сегмента рынка легковушек, то здесь лидирует южнокорейская модель KIA Rio. За месяц дилерам удалось реализовать в России 8 724 автомобиля, что на 10% больше уровня прошлого года.

Напомним, по итогам девяти месяцев 2019 года самым продаваемым автомобилем компании АвтоВАЗ на вторичном авторынке России стала модель Lada Samara 2 (Lada 2114). За отчётный период данное авто было перепродано 101 тыс. раз, что на 7% меньше, чем в прошлом году.

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