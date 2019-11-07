Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM В течение следующего десятилетия развивать экспорт в России можно как минимум по пяти основным сценариям, которые могут быть применены на государственном уровне. Один из них — «рыночный, чемпионский». Об этом сегодня на форуме «Национальная технологическая революция «20.35» заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Читайте также: России пока не удается преодолеть сырьевую зависимость

«Наступательная» стратегия предусматривает наличие «технологических чемпионов с высокой капитализацией и со своими сетями по всему миру».

«Мы стимулируем стремительный рост компаний, их выход на IPO, ставим цель, например, десять компаний — «единорогов» в ключевых направлениях технологического развития к 2025 году и любыми средствами этого добиваемся», — приводит ТАСС слова Пескова.

В случае выбора второго, «оборонительного» сценария, ставка делается на развитие инфраструктуры и обеспечение внутреннего технологического суверенитета. «Романтический» путь развития экспорта предполагает поддержку роста тысяч российских стартапов при помощи экспортных инструментов институтов развития.

Четвертый, как добавил Песков, сочетает первые три сценария, а пятый сценарий мог бы заключаться в том, что ответственность «за все эти кусочки» будет размыта в коллективных органах принятия решений.