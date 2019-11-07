Варшава, , 14:15 — REGNUM Почти 80% польских больниц готовы взять на работу врачей с Украины, что хотя бы частично могло решить проблему кадрового голода. Такие данные приводит работающее во многих странах мира американское кадровое агентство ManpowerGroup.

Как указывает «Польское радио», в Польше, по разным оценкам, не хватает от 50 до 70 тысяч врачей.

«Украинцы — это не конкуренты, а группа поддержки. Однако мы хотим, чтобы их навыки были подтверждены в Польше», — заявил Рафал Холубицкий из Высшей медицинской палаты.

Высшая медицинская палата проводит экзамены на знание польского языка для иностранных медработников, желающих работать в Польше. За период 2016—2018 годов экзамены сдали 262 гражданина Украины, 81 гражданин Белоруссии, а также около десяти человек из других стран, в частности из США, Германии и Саудовской Аравии.

Как уже сообщалось, из-за массового отъезда польских специалистов в страны Евросоюза с более высокими зарплатами, в Польше ищут способы борьбы с нехваткой медперсонала за счёт привлечения специалистов с Украины и из Белоруссии. Но в этом деле есть две проблемы. Во-первых, дипломы постсоветских республик недействительны в Евросоюзе, а процедура подтверждения квалификации слишком сложна и дорога. Во-вторых, многие желающие работать в Польше не владеют в достаточной степени польским языком.