Саранск, , 14:15 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам жилищного строительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В частности, он напомнил, что с 2020 года будет запущена программа Минсельхоза России по сельской ипотеке.

«Как только выйдет соответствующее постановление Правительства России по этой программе, мы сразу же рассмотрим конкретные планы по строительству жилья в сельской местности. Уверен, что эта программа даст мощный импульс жилищному строительству на селе и строительной отрасли в целом», — заявил глава республики.

Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены участки под жилищное строительство, обсуждены изменения, которые необходимо внести в генплан, а также проекты комплексной застройки территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по итогам января — сентября 2019 года введено в эксплуатацию 255,68 тыс. кв. метров жилья без учета домов, построенных на участках для садоводства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 30,6%. Всего в республике за указанный период введено 3 238 квартир, или на 39,6% больше, чем за девять месяцев предыдущего года. Средняя стоимость строительства квартир в действующих ценах снизилась на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, Мордовия планирует поэтапно увеличивать ввод жилья. Так, в текущем году планируется завершить год показателем 338 тыс. кв метров жилья, к 2024 году объем строительства должен вырасти до 500 тыс. кв метров.