Москва, , 14:14 — REGNUM Идея Министерства строительства и ЖКХ РФ о переносе затрат по ремонту и содержанию ветхого жилья на плечи собственников, в связи с оптимизацией расходов бюджетных средств, вполне понятна, но к сожалению, вряд ли найдет положительный отзыв в народе, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова, к. э. н Алексей Яшкин, комментируя инициативу Минстроя.

«Проблем у этого несколько: это и падение реальных доходов населения, и не желание выходить из зоны комфорта, и устоявшееся еще с советских времен в обществе мнение что государство «должно».

Причем важный момент в среднесрочной перспективе — это стремительный рост объема ветхого жилья. Вызвано это будет тем, что основная масса жилья в России было построено в период строительного бума 50−80-х годов XX столетия.

Значительную долю построенного жилья в тот период занимают так называемые «хрущевки» которые изначально строились как временное жилье, и нормативный срок их эксплуатации составляет 50 лет.

Строились они с 55 по 80-е годs и соответственно, срок их службы либо подошел к концу, либо подходит. Все их можно смело отнести к ветхому жилью. За это время было построено 290 млн. квадратных метров жилья и получали их как правило люди возрастом около 25−30 лет.

Таким образом, в настоящее время, на этой площади проживают люди очень преклонного возраста, живущие на пенсию и оплачивать дополнительные расходы на содержание жилого фонда не готовые как материально, так и морально.

В немного более выгодном положении жители Москвы и Санкт-Петербурга, где старый фонд активно сносится и на его месте строиться новое жилье. Но в регионах, а особенно в сельской местности и маленьких городах до 50 тыс. жителей, строительство как правило ведется на ранее не застроенной территории и в небольшом количестве, и жители, проживающие в старом фонде не переселяются», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало, Минстрой РФ предлагает, для ветхого жилья — зданий, износ которых превышает 70%, но которые ещё не признаны аварийными — разработать специальные программы капремонта.

Читайте также: Ремонт ветхого жилья в России могут переложить на плечи граждан