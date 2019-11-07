Нарьян-Мар, , 14:08 — REGNUM Проект бюджета Ненецкого АО прошел первое чтение. Согласно озвученным на сессии окружного парламента цифрам, общий объем доходов окружного бюджета в 2020 год составляет 16,8 млрд рублей, расходов — 19 млрд рублей, дефицита — 2,3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самая большая статья расходов окружной казны — у раздела «Образование» — 27%. На втором месте — «Национальная экономика» — 22%, и уже потом — «Социальная политика» — 18%. На здравоохранение будет потрачено 8% «расходных» средств.

Как сообщили в пресс-службе окружного собрания депутатов, в законопроекте предусмотрена индексация отдельных мер социальной поддержки, а также бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в размере 2,3 млрд рублей.

Основными задачами бюджетной политики на ближайшие три года в округе станут выполнение указов Президента Российской Федерации, реализация национальных и региональных проектов, повышение качества жизни населения, создание условий для экономического роста.