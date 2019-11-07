Москва, , 14:04 — REGNUM Малый и средний бизнес (МСБ) реагирует на изменение условий ведения бизнеса сильнее чем крупные игроки. Сейчас наблюдается последствия действий правительства, направленных на увеличение бюджетных доходов и усиления контроля за предпринимателями, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков, комментируя сообщение СМИ о стагнации малого бизнеса.

«Увеличение НДС, отмена льготных тарифов страховых взносов, да даже, казалось бы, незначительное требование в обязательном порядке приобретать и тратиться на обслуживание новой контрольно-кассовой техники — все это увеличивает и без того большие издержки бизнесменов.

А ведь помимо онлайн-касс требуется тратить деньги на фискальные накопители (около 6 тыс. руб. в год), услуги ОФД (3 тыс. руб. в год), покупку и настройку программ (в отдельных случаях возможна лишь помесячная аренда), дополнительные расходы на сим-карту для выхода в интернет.

В скором времени предприниматели смогут адаптироваться к очередным изменениям, но стоит помнить, что перекладывать на покупателей дополнительные расходы становится все сложнее. Доходы населения стагнируют, а люди все чаще ходят в магазины, где есть возможность приобрести товары по промоакциям: число искателей спецпредложений — «черри-пикеров» увеличилось в пять раз с 2014 года — до 17% от населения. В таких условиях конкурировать с крупными сетями становится все сложнее: по данным Минэкономразвития за последние четыре года число юридических лиц сократилось на 5,2%.

Решение крайне простое: перестать изымать деньги из реальной экономики путем увеличения фискальной нагрузки, снизить налоги для МСБ, а также предоставить предпринимателям возможность получать кредиты по льготной ставке. Банки крайне неохотно связываются с бизнесменами из-за повышенных рисков, из-за чего реализовывать проекты становится невероятно тяжело.

Глава Минфина пообещал не увеличивать налоговую нагрузку на МСБ до 2024 года, но этого мало — для увеличения доли предпринимателей требуется гораздо больше. В отсутствие изменения политики государства, малый бизнес продолжит вымирать и уступать свою долю рынка корпорациям», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования, в России значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что говорит об остановке роста их деловой активности.

Читайте также: Малый бизнес в России приблизился к стагнации — СМИ