Москва, , 14:15 — REGNUM Правительственный законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии правительство рассчитывает ежегодно, опираясь на данные о продолжительности жизни пенсионеров. Так, по данным Росстата, в 2018 году в РФ численность мужчин-получателей накопительной пенсии достигала 915,9 тыс. человек, а женщин — 1,107 млн человек. Накопительная пенсия сегодня выплачивается по старым правилам — с 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Так, по расчетам правительства, возраст жизни мужчин на пенсии достигает 16,56 лет, а женщин — 26,28 лет.

В итоге, «период дожития» в 2020 году составит 258 месяцев, сегодня он достигает 252 месяцев. Таким образом, увеличение периода составит полгода — такой «шаг» в увеличении периода выплаты пенсий правительство применяет каждый год, начиная с 2016 года.