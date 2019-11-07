Калуга, , 14:30 — REGNUM В Калужской области с июля по сентябрь 2019 года было выявлено 92 поддельных банкноты. Об этом 7 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций кредитного учреждения Станислав Савко.

Фальшивых банкнот достоинством две тысячи рублей было три, 500-рублёвых — 11, а 200-рублёвая — одна.

«По-прежнему самой популярной для подделки остается пятитысячная банкнота: их выявлено 47 штук. Второе место занимает купюра достоинством одна тысяча рублей: её в третьем квартале 2019 года подделали 30 раз», — сказал Станислав Савко.

Среди денежных знаков иностранных государств в Калужской области за третий квартал 2019 года выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.

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