Калуга, 7 ноября 2019, 14:30 — REGNUM В Калужской области с июля по сентябрь 2019 года было выявлено 92 поддельных банкноты. Об этом 7 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций кредитного учреждения Станислав Савко.
Фальшивых банкнот достоинством две тысячи рублей было три, 500-рублёвых — 11, а 200-рублёвая — одна.
Среди денежных знаков иностранных государств в Калужской области за третий квартал 2019 года выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.
Читайте ранее в этом сюжете: Кассиров калужских магазинов научат определять фальшивые деньги