Найроби, , 13:52 — REGNUM Сенат Кении проголосовал за повышение потолка госдолга страны до 9 триллионов кенийских шиллингов (87,29 миллиардов долларов США). Власти страны приняли решение отказаться от лимита, привязанного к ВВП, из-за растущей долговой нагрузки, передает информационное агентство Reuters.

По сообщению Всемирного банка, общий государственный долг Кении вырос до 62,3% от валового внутреннего продукта в июне этого года, нарушив рекомендуемый порог 50% от ВВП, установленный в 2015/16 финансовом году.

В ходе голосования голоса за нововведение отдали 30 сенаторов, в то время как семь проголосовали против, сообщил спикер Сената Кении Кен Лусака на заседании, транслируемом на телевидении.

По словам журналистов, правительство восточноафриканской страны нуждалось в одобрении нововведения, чтобы предотвратить исчерпание средств в течение этого финансового года и позволить ему реструктурировать госдолг путем замены дорогостоящего коммерческого долга более дешевыми средствами от таких учреждений, как Всемирный банк.

Правительственные чиновники говорят, что увеличение потолка также позволит взять кредиты на сумму 421 миллиард кенийских шиллингов (4,1 миллиардов долларов США) у иностранных агентств развития, которые были согласованы, но еще не подписаны из-за текущего нарушения потолка.

«Намерение увеличить его (потолок) состоит в том, чтобы создать пространство для рефинансирования дорогостоящего долга и перенести акцент с внутреннего долга на внешний долг, чтобы позволить кредитование частного сектора», — говорится в сообщении правительства.

Журналисты отмечают, что Кения была вынуждена противостоять растущему государственному долгу после того, как в прошлом году она начала брать кредиты на различные инфраструктурные проекты, включая железную дорогу, финансируемую Китаем.

«Если вы посмотрите на заимствования Кении сегодня, 90 процентов делается правительством. Кения приближается к ситуации, которая была в Греции», — сказал Джеймс Оренго, лидер оппозиции в Сенате.

Тем не менее, он поддержал увеличение потолка, заявив, что это необходимо, чтобы выиграть время правительства, чтобы привести в порядок финансовую сферу.

«Даже мы, как оппозиция, не хотели бы унаследовать экономику, которая потерпела крах», — сказал он.

Более высокий лимит долга уже утвержден Национальным собранием, и теперь он будет направлен президенту, чтобы тот мог подписать его в качестве законопроекта.